Воронежский губернатор предложил усилить контроль за квотами для ветеранов СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО Игоре Щеголеве предложил усовершенствовать федеральное законодательство и цифровые механизмы контроля за исполнением квот на трудоустройство ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
Совещание с участием также статс-секретаря — замминистра обороны РФ и руководителя фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, глав регионов Центрального округа, депутатов и сенаторов, представителей федеральных органов власти, прокуратуры и общественных организаций было посвящено комплексной поддержке бойцов и их семей, трудовой адаптации, системной реабилитации и социальной адаптации военнослужащих.
Александр Гусев рассказал о системе сопровождения, которая действует в Воронежской области с февраля 2022 года. Она включает медицинскую и психологическую реабилитацию, профессиональное переобучение и содействие в трудоустройстве. В регионе работают кадровые центры с клубами неформального общения «ВсеСВОи», институт социальных координаторов, специализированные отделения социальной реабилитации, единый центр обработки данных и реабилитационный центр «Семь ступеней». В июне в области также планируют открыть специализированный Центр содействия трудоустройству участников СВО.
После завершения службы почти 60 процентов вернувшихся воронежских бойцов уже трудоустроены на прежние или новые рабочие места. Часть участников СВО проходит реабилитацию либо находится под сопровождением службы занятости.
По словам губернатора, Воронежская область одной из первых в стране перешла к проактивной модели работы не только с ветеранами, но и с действующими участниками СВО. В регионе сформировали базу с данными об их работодателях и должностях или об отсутствии работы до заключения контракта. Эти сведения регулярно обновляются.
За время реализации программы власти выстроили взаимодействие с 2,5 тысячи работодателей, которые сохранили рабочие места за сотрудниками, ушедшими на службу. Предприятия промышленности, аграрного комплекса, энергетики и других отраслей внедряют стандарты адаптации участников боевых действий, организуют наставничество и обучение новым профессиям.
Отдельно глава региона рассказал об областном законе о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и участников СВО. Он вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Для работодателей со штатом более 100 человек будет установлена квота в размере одного процента от среднесписочной численности коллектива.
Полпред Игорь Щеголев на заседании отметил, что поддержка бойцов должна выражаться в конкретных действиях государства, общества и всех институтов власти. Он также напомнил, что разработанный в ЦФО стандарт мер поддержки участников СВО был рекомендован как одна из лучших региональных практик, а многие его положения вошли в указ президента России о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации.