В Калининграде появились новая улица и площадь

Двум элементам улично-дорожной сети Калининграда присвоены наименования. В областном центре появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании городского совета депутатов в среду, 27 мая.
Ранее решение городской топонимической комиссии рассмотрели на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам горсовета. Улица Волонтёрская находится в Московском районе, берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо‑восточном направлении. На этой улице расположены земельные участки, предоставленные в собственность многодетным семьям и семьям участников СВО.
Название «площадь Героев авиаторов» получила территория, на которой установлен самолёт Ил-28 в микрорайоне Чкаловск. Здесь же размещается Аллея Героев морской авиации с бюстами героев Советского Союза. Инициатором присвоения имени площади стало КРМОО «Ассоциация поисковых отрядов “Память”».