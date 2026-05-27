В Калининграде появились новая улица и площадь

Соответствующее решение было принято на заседании городского совета депутатов.

Двум элементам улично-дорожной сети Калининграда присвоены наименования. В областном центре появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании городского совета депутатов в среду, 27 мая.

Ранее решение городской топонимической комиссии рассмотрели на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам горсовета. Улица Волонтёрская находится в Московском районе, берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо‑восточном направлении. На этой улице расположены земельные участки, предоставленные в собственность многодетным семьям и семьям участников СВО.

Название «площадь Героев авиаторов» получила территория, на которой установлен самолёт Ил-28 в микрорайоне Чкаловск. Здесь же размещается Аллея Героев морской авиации с бюстами героев Советского Союза. Инициатором присвоения имени площади стало КРМОО «Ассоциация поисковых отрядов “Память”».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
