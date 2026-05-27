На 22-м опять не всё в порядке: в Калининграде на новый маршрут вместе с «рыжиками» выпустили старенький МАЗ

Автобус начал ходить с мая, и к нему уже много вопросов.

Источник: Клопс.ru

Слева — новая схема движения 22-го (go2bus). Справа — прежняя схема движения («Яндекс. Транспорт»).

В Калининграде на маршруте № 22, по которому ходят новые «рыжики» — ЛиАЗы, заметили старенький МАЗ, а сам рейс стал короче. Об этом «Клопс» рассказали пассажиры.

По их словам, автобус больше не подъезжает к остановке «Школа № 9» на Балтийском шоссе в направлении центра города. Теперь транспорт разворачивается до перекрёстка с улицей Карташева.

В администрации Калининграда утверждали, что 22-й обслуживают автобусы среднего класса. Ежедневно на линии должны быть не менее десяти машин, ещё одна находится в резерве. Всего для маршрута закупили 12 автобусов. Видимо, их не хватает, и на линию выпустили 11-летний МАЗ.

«Клопс» направил запрос в администрацию Калининграда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

В субботу, 23 мая, один из ЛиАЗов сломался возле «Бауцентра». По словам очевидцев, водитель пытался получить консультацию по телефону, после чего всё же объявил, что автобус уходит в парк. Пассажирам пришлось ждать другой транспорт. Маршрут № 22 запустили с 1 мая. Люди предложили поменять схему внутри микрорайона Космодемьянского, но в мэрии на это не пойдут. После завершения реконструкции Окружной 22-й запустят через Тенистую Аллею. Почти месяц на остановках, через которые следует новый маршрут, не было информации об этом. После публикации «Клопс» таблички актуализировали.

