На 22-м опять не всё в порядке: в Калининграде на новый маршрут вместе с «рыжиками» выпустили старенький МАЗ

В субботу, 23 мая, один из ЛиАЗов сломался возле «Бауцентра». По словам очевидцев, водитель пытался получить консультацию по телефону, после чего всё же объявил, что автобус уходит в парк. Пассажирам пришлось ждать другой транспорт. Маршрут № 22 запустили с 1 мая. Люди предложили поменять схему внутри микрорайона Космодемьянского, но в мэрии на это не пойдут. После завершения реконструкции Окружной 22-й запустят через Тенистую Аллею. Почти месяц на остановках, через которые следует новый маршрут, не было информации об этом. После публикации «Клопс» таблички актуализировали.