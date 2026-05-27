В «Шушенском бору» начался брачный период глухарей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Шушенский бор» начался брачный период глухарей. В это время в лесу можно услышать характерные звуки токования птиц.
Глухариный ток проходит в горном кластере нацпарка и сопровождается активным поведением самцов. Токование начинается за несколько часов до рассвета и состоит из двух этапов: сначала слышны четкие щелчки «тэк-тэк-тэк», затем — характерный звук, напоминающий «точение». Во время «пения» самец расправляет хвост веером и вытягивает шею.
Глухарь — самая крупная птица семейства тетеревиных. Он предпочитает хвойные леса, но встречается на разных высотах — от долин до горных районов.
В брачный период самцы также вступают в поединки за самок, которые могут быть довольно жесткими, отмечают в газете «Хакасия» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции.