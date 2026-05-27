В «Шушенском бору» начался брачный период глухарей

Глухариный ток проходит в горном кластере нацпарка и сопровождается активным поведением самцов. Токование начинается за несколько часов до рассвета и состоит из двух этапов: сначала слышны четкие щелчки «тэк-тэк-тэк», затем — характерный звук, напоминающий «точение». Во время «пения» самец расправляет хвост веером и вытягивает шею.