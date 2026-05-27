Медали и матчи открытия. В Калининграде стартовали игры России и Китая

26 мая в Калининграде стартовала соревновательная программа Х Российско-Китайских летних молодёжных игр. Спортсмены двух стран выступили в шести видах спорта и разыграли первые комплекты медалей в настольном теннисе.
В командных соревнованиях по настольному теннису победу одержали китайские спортсмены. Российские девушки и юноши уступили соперникам со счётом 1:3.
Российская спортсменка Злата Терехова поделилась впечатлениями от матчей с китайскими соперницами: «Это позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими соперниками помогают стать сильнее. Рада возможности представлять свою страну на международных соревнованиях».
На «Автотор Арене» прошли полуфиналы по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Там же стартовали соревнования по художественной гимнастике. В индивидуальных соревнованиях после двух видов многоборья лидирует Алеся Найфонова. В групповых упражнениях промежуточное первое место у сборной России.
Соревнования по бадминтону организовали в городе Светлый. Спортсмены выступили в одиночном и парном разрядах.
На стадионе пляжных видов спорта в Зеленоградске российские пляжники одержали четыре победы над китайскими соперниками в матчах группового этапа.
А во дворце спорта «Янтарный» прошли матчи в классическом волейболе. Обе игры также завершились в пользу сборных России.