Медали и матчи открытия. В Калининграде стартовали игры России и Китая

В Калининграде стартовала соревновательная программа Х Российско-Китайских летних молодёжных игр. В первый день спортсмены разыграли медали в настольном теннисе и провели соревнования по другим видам спорта.

26 мая в Калининграде стартовала соревновательная программа Х Российско-Китайских летних молодёжных игр. Спортсмены двух стран выступили в шести видах спорта и разыграли первые комплекты медалей в настольном теннисе.

В командных соревнованиях по настольному теннису победу одержали китайские спортсмены. Российские девушки и юноши уступили соперникам со счётом 1:3.

Российская спортсменка Злата Терехова поделилась впечатлениями от матчей с китайскими соперницами: «Это позитивный опыт. Китаянки — сильные игроки, и матчи с такими соперниками помогают стать сильнее. Рада возможности представлять свою страну на международных соревнованиях».

На «Автотор Арене» прошли полуфиналы по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность». Там же стартовали соревнования по художественной гимнастике. В индивидуальных соревнованиях после двух видов многоборья лидирует Алеся Найфонова. В групповых упражнениях промежуточное первое место у сборной России.

Соревнования по бадминтону организовали в городе Светлый. Спортсмены выступили в одиночном и парном разрядах.

На стадионе пляжных видов спорта в Зеленоградске российские пляжники одержали четыре победы над китайскими соперниками в матчах группового этапа.

А во дворце спорта «Янтарный» прошли матчи в классическом волейболе. Обе игры также завершились в пользу сборных России.

