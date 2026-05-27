XV Международный исторический симпозиум прошел в НИУ Президентской академии

XV Международный симпозиум «История и политика: Государственное и муниципальное управление в России: традиции и современность» прошел в Нижегородском институте управления Президентской академии и был посвящен 80-летию НИУ.
Ученые и практики из 10 регионов РФ, Республики Абхазия и Чувашии собрались в Нижнем Новгороде, чтобы обсудить будущее государственного управления. Как отметила директор НИУ Екатерина Лебедева, данное научное мероприятие имеет большое научно-практическое значение.
«В 15-й раз он собирает ведущих экспертов, учёных и практиков в области государственного и муниципального управления. Это площадка для обмена мнениями, опытом, обсуждения актуальных проблем и поиска новых решений. Уверена, что результаты нашей совместной работы внесут существенный вклад в развитие системы госуправления страны», — отметила Екатерина Александровна.
Спикерами симпозиума стали региональные министры, ученые и представители вузов.
Так, министр кадровой политики Правительства Нижегородской области Роман Марков в своем докладе сделал акцент на привлечение студентов в систему госуправления. Он рассказал о практиках оплачиваемых стажировок, наставничестве для новичков, а также о программе сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих от Росмолодёжи «ГосСтарт», участниками которой за 4 года стали 270 тысяч молодых специалистов и студентов профильных вузов.
Министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов посвятил свое выступление теме ранней профориентации студентов посредством более тесной связи с практикой, что позволяет готовить специалистов, увлеченных своей профессией, и способствует снижению оттока кадров из профессии. Модератором круглого стола «История и политика: кадры государственной службы — региональный аспект», проведенного во время симпозиума, выступила директор НИУ Екатерина Лебедева. Участники обсудили приоритеты при подготовке студентов, их практическое обучение, а также профориентацию в школе. Представители НИУ поделились опытом реализации совместного проекта вуза и молодежного центра карьеры КУПНО. СТАРТ.
Екатерина Лебедева рассказала, что в рамках этого проекта в 28 муниципальных образованиях области было проведено 1 027 уроков, а всего проект охватил 217 школ и более 20 тысяч учащихся региона.
Во время симпозиума также работало и несколько секций. Так, на студенческой секции обсуждались как опыт управления на разных этапах отечественной истории, так и современные вызовы. Молодые исследователи сделали доклады на темы: карьерное развития на госслужбе, этико-правовой аспект внедрения ИИ, влияние цифровизации и риски для молодых специалистов.
Все представленные на симпозиумы материалы планируется использовать при подготовке управленческих кадров и в региональных программах развития государственного и муниципального управления.