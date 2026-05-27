Новый тоннель нижегородского метро будет прокладывать китайская «Евдокия»

Строители метро в Нижнем Новгороде выбрали имя «Евдокия» для тоннелепроходческого щита, закупленного в Китае. По данным метростроевцев, в ближайшее время щит начнет прокладку тоннеля от станции «Горьковская» в сторону площади Свободы.

Название щита выбрано в честь дочери суздальско-нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича — великой княгини Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского.

Как писал «Ъ-Приволжье», один из закупленных в Китае тоннелепроходческих комплексов для строительства метро в середине мая начали собирать на стартовой площадке на улице Горького. Этот щит первым должен начать проходку в сторону будущей станции «Площадь Свободы».

Контракт на продление Автозаводской линии метро от станции «Горьковская» через «Площадь Свободы» до станции «Сенная» заключили в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. К концу 2025 года стоимость контракта выросла до 48 млрд руб.

Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы хотели построить к 2026 году. Сейчас срок окончания строительства — 2027 год.