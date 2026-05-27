В кругу друзей: как модельные библиотеки становятся центрами культуры

«Мы с коллегами с особым трепетом наблюдаем за этим процессом. Для нас каждая заявка — это не просто документ, а отражение идей, надежд и творческого поиска. Мы видим, сколько души и труда коллеги вкладывают в свои концепции. Я всегда верю, что каждая станет не просто набором идей, а настоящим сердцем будущего культурного центра. Каждая библиотека сегодня получила возможность проявить свою уникальность. В их стенах книги, технологии и люди объединяются, чтобы создать пространство, где хочется учиться, общаться и развиваться. Мы всегда готовы поддерживать тех, кто не боится искать свой путь», — поделился мнением генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.