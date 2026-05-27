В кругу друзей: как модельные библиотеки становятся центрами культуры

«В чтении человек находит себя», — отмечал французский прозаик Жорж Дюамель. Это помогает узнать что-то новое о мире, представить себя в разных ситуациях и просто интересно провести время. Причем даже сейчас, в эпоху гаджетов, многие продолжают читать бумажные книги. А библиотеки, где они хранятся, меняют свой облик по модельному стандарту. По национальному проекту «Семья» там обновляют оборудование и мебель, пополняют книжные фонды, создают интерактивные зоны и обеспечивают доступ к цифровым ресурсам.
27 мая — Общероссийский день библиотек. Рассказываем, как они становятся настоящими точками притяжения для школьников, студентов и взрослой аудитории.
Книжный дом нового поколения.
У многих людей библиотеки ассоциируются в основном с тихими залами и бесконечным стеллажами. Однако сейчас все сильно изменилось. Перезагрузка системы началась в 2014 году, когда Министерство культуры РФ утвердило новый модельный стандарт библиотек нового поколения.
Пилотные проекты появились во Владимирской и Рязанской областях. Там провели капитальный ремонт и высокоскоростной интернет, обновили фонды, оборудовали пространства по интересам для посетителей разного возраста. Библиотекари стали проводить встречи, посвященные творчеству писателей и поэтов, традициям народов России, историческим датам, викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия. И люди снова потянулись в библиотеки.
С 2025 года модельные библиотеки создаются по нацпроекту «Семья».
«Дети и подростки с радостью идут в современные библиотеки, где есть много новых разнообразных книг и доступ к Национальной электронной детской библиотеке. Молодежь привлекают высокоскоростной интернет, возможность получить информацию из достоверных источников и провести досуг со своими сверстниками в приятной книжной обстановке», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Координатором всей работы стала Российская государственная библиотека (РГБ). Концепцию преобразования каждый библиотечный коллектив готовит самостоятельно: сначала утверждает с министерством культуры на региональном уровне, а затем направляет заявку в федеральное ведомство. И потом экспертная комиссия в Москве оценивает каждую концепцию модернизации.
«Мы с коллегами с особым трепетом наблюдаем за этим процессом. Для нас каждая заявка — это не просто документ, а отражение идей, надежд и творческого поиска. Мы видим, сколько души и труда коллеги вкладывают в свои концепции. Я всегда верю, что каждая станет не просто набором идей, а настоящим сердцем будущего культурного центра. Каждая библиотека сегодня получила возможность проявить свою уникальность. В их стенах книги, технологии и люди объединяются, чтобы создать пространство, где хочется учиться, общаться и развиваться. Мы всегда готовы поддерживать тех, кто не боится искать свой путь», — поделился мнением генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
В России сейчас более 36 тысяч муниципальных библиотек. По модельному стандарту переоснащена уже 1501 муниципальная библиотека в 87 регионах. В этом году планируют реконструировать 303, а к концу 2030 года преобразят еще более 700. За обновлением библиотек по всей стране можно следить на портале новаябиблиотека.рф.
В духе Карамзина.
У каждой модельной библиотеки своя история. Например, библиотека № 12 в Кургане основана в 1978 году, в 1993 году ей присвоили имя великого русского писателя и историка Н. М. Карамзина. А в 2025 году модернизировали по нацпроекту «Семья».
Библиотека располагается в здании бывшего кинотеатра имени А. Матросова, построенного в 40-е годы ХХ века. Дизайн-проект разработали по образу и подобию петербургского исторического «Салона Карамзиных», где в начале XIX века собиралась просвещенная элита общества. В помещениях провели капитальный ремонт, расширили вход, добавили пандус для удобства маломобильных посетителей и установили качественное освещение. Книжный фонд библиотеки вырос до 18 тысяч экземпляров.
После реконструкции это место стали называть библиотекой-усадьбой. Там теперь есть парадная, большая гостиная с мебелью под старину. Предусмотрены уютные зоны для работы с книгами или за компьютером, там можно встретиться с интересными людьми или просто пообщаться с друзьями. Интерактивная панель, проектор и виниловый проигрыватель помогают сотрудникам создавать нужную атмосферу для каждого мероприятия, проводить увлекательные лекции, конкурсы, литературные праздники и творческие мастерские.
Особое внимание здесь уделяют маленьким посетителям, ведь именно в детстве закладывается интерес к чтению. Для ребят проводят развивающие занятия, обсуждают с ними в игровой форме важные нравственные вопросы, учат критически мыслить и рассуждать. Читателей постарше ждут «Литературные сезоны», посвященные творчеству Н. М. Карамзина и других великих российских писателей, а также представления кукольного театра «Академия сказок», где можно попробовать себя в роли актера.
«Наша цель при обновлении библиотеки была проста: сделать так, чтобы сюда хотелось возвращаться. Мы сохранили ее уникальность и добавили все, что нужно современному читателю, — рассказала директор Библиотечной информационной системы города Кургана Надежда Теребенина. — Новый интерьер библиотеки-усадьбы нестандартный и утонченный. Он не просто украшает пространство, а помогает по-новому ощутить ценность слова. У нас получилось создать атмосферу, в которой легко забыть о суете».
Первооткрыватели с Севера.
Центральную городскую библиотеку города Лангепаса в Ханты-Мансийском автономном округе открыли в 1982 году по инициативе городского Совета народных депутатов для нефтяников и строителей. Она росла и развивалась вместе со своими читателями, пройдя путь от филиала до современного информационного центра.
Новая страница в биографии библиотеки началась в сентябре 2025 года, после модернизации по нацпроекту «Семья». Она получила символическое название «Первооткрыватели» — в память о тех, кто осваивал тайгу в 80-е годы ХХ века. Помещения оформили в соответствии с новой концепцией, установили сенсорный информационный киоск, проектор, настенный экран, закупили шлемы виртуальной реальности, 3D-принтер, компьютеры. И конечно, читателей ждут более 4 тысяч новых изданий.
Здесь появились зоны с удобными креслами-капсулами для чтения, литературное кафе и мультимедийный зал для массовых мероприятий. На интерактивных панелях, установленных в разных пространствах, транслируются обзоры книг, информационные ролики, интерактивные викторины и тесты.
Каждая зона продумана до мелочей. Например, в центре зала выдачи книг на дом под названием «Плато» расположили передвижные стеллажи с литературой. Благодаря этому нет ощущения ограниченности пространства, а читателям обеспечен легкий доступ к полкам.
В зоне отдыха «БуКафе» можно с комфортом устроиться в высоких креслах среди стеллажей и полистать любимое издание. У молодежи очень популярен зал «Лотос» с большим монитором, где проводят кинопоказы, а также лекции и мастер-классы.
Ежегодно в библиотеке организуют более 350 мероприятий. Это и литературные встречи, и викторины, и виртуальные выставки, и квесты, а также игровые программы, лекции, презентации и театральные постановки. Генерировать новые идеи сотрудникам книжного дома помогают курсы повышения квалификации, которые они могут пройти в ведущих библиотеках страны.
«Модельная библиотека “Первооткрыватели” — это уникальное пространство, созданное для тех, кто ценит знания, обучение и саморазвитие. Место, где рождаются новые идеи, открываются новые горизонты и вдохновляются новые поколения», — сказала директор Библиотечно-информационного центра Лангепаса Марина Медведева.
Точка притяжения.
Библиотеки преображают не только в больших городах, но и в деревнях и селах. К примеру, так случилось с Горшеченской межпоселенческой модельной библиотекой в Курской области, которая скоро отметит 90-летний юбилей. С февраля 2020 года она работает по новому модельному стандарту. В прошлом году по нацпроекту «Семья» здесь сделали ремонт, приобрели ноутбук, компьютер, лазерный принтер, ТВ-панель и акустическую систему. Книжные полки пополнили более 5 тысяч печатных изданий.
Найти себе занятие по душе теперь сумеет любой посетитель. В залах появились новые сенсорные киоски, которые помогают найти нужную информацию о книгах, интерактивная панель для просмотра художественных и учебных фильмов, интерактивный стол — им можно пользоваться как гигантским планшетом — и даже система виртуальной реальности, позволяющая погрузиться в мир литературных героев.
Для детей и подростков установили аэрохоккей, уличные шахматы и другие игры, чтобы ребятам было куда расходовать избыток энергии, не мешая остальным посетителям библиотеки.
«Учреждение стало комфортным местом для чтения, получения достоверной информации и проведения интеллектуального досуга одновременно для всех категорий жителей Горшеченского района, реализации ими своих творческих способностей, гражданских инициатив и проведения библиотечных культурно-массовых и образовательных мероприятий, — сообщил с гордостью глава Горшеченского района Андрей Амерев. — Для повышения качества услуг сотрудники прошли обучение в Российской государственной библиотеке».
А мы напоминаем, что ключевая цель национального проекта «Семья» — сделать культуру доступной для каждого жителя страны, а также создать условия для творческой самореализации. Для этого по нацпроекту открываются модельные библиотеки и кинозалы, обновляются музеи, театры, дома культуры, филармонии и детские школы искусств. Выделяются гранты на организацию фестивалей и выставок, реализуются волонтерские инициативы и творческие проекты, проводятся культурно-просветительские программы для молодежи, доступные в том числе по Пушкинской карте.