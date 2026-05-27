Студентка из Калининграда отдала мошенникам более 1,6 млн рублей, «спасая» родителей от уголовного дела

19‑летнюю девушку убедили, что её мать и отец финансируют преступников.

Источник: Клопс.ru

19-летняя студентка из Калининграда отдала телефонным мошенникам более 1,6 млн рублей, «спасая» родителей от уголовного дела. Об этом сообщили в прес-службе регионального УМВД в среду, 27 мая.

Неизвестный позвонил девушке через мессенджер и представился сотрудником «отдела финансовой информации». Он заявил, что её родители якобы подозреваются в финансировании противоправной деятельности в пользу иностранного государства и им «грозит уголовная ответственность».

Чтобы «избежать проблем» и «сохранить деньги на время проверки», злоумышленники убедили потерпевшую снять накопления со счетов и передать их курьеру, которого назвали «инкассатором». Девушка следовала всем указаниям и передала незнакомке: 240 тысяч рублей, 2 850 евро, 15 600 долларов и личные сбережения родителей. Общий ущерб составил 1 630 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В МВД рассказали, какие люди чаще становятся жертвами мошенников.

