Вода у морского побережья Калининградской области прогрелась до +14°С

Вода в Балтийском море у побережья Калининградской области прогрелась до +14°С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным экспертов, на некоторых курортах России море прогрелось до +20°С и выше. «Вода успела прогреться в Ейске, там 23 , Геленджик — 20 , Евпатория, Сочи — 17 , Туапсе — 18 , Калининград сравнялся с Феодосией, там 14 , а в Алуште — 11°С», — рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в начале лета в регионе не ожидается существенного потепления. В первых числах июня температура воздуха будет скорее умеренно-прохладной.
