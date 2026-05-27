Красноярские ученые впервые собрали каталог краснокнижных жарков

Исследователи Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ собрали около 200 экземпляров растений рода Trollius в Красноярском крае и Хакасии. Специалисты изучили их листья, цветки, корневые системы и другие признаки. Главная цель работы состоит в том, чтобы уточнить, сколько видов жарков встречается на этой территории и насколько каждый из них уязвим. Это важно для разработки мер охраны растений, часть которых уже занесена в Красные книги отдельных регионов и стран.