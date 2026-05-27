Красноярские ученые впервые собрали каталог краснокнижных жарков

Учёные Сибирского федерального университета собрали каталог и изучили сибирские жарки в Красноярском крае и Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Исследователи Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ собрали около 200 экземпляров растений рода Trollius в Красноярском крае и Хакасии. Специалисты изучили их листья, цветки, корневые системы и другие признаки. Главная цель работы состоит в том, чтобы уточнить, сколько видов жарков встречается на этой территории и насколько каждый из них уязвим. Это важно для разработки мер охраны растений, часть которых уже занесена в Красные книги отдельных регионов и стран.
Илья Путилин, ассистент кафедры водных и наземных экосистем и инженер-исследователь лаборатории лесной геномики СФУ, отметил, что учёные фактически начали ревизию видов этого цветка.
«От этого будут зависеть, в том числе, охранные меры по отношению к этим растениям, которые многие горожане охотно собирают в букеты, выкапывают для пересадки на приусадебные участки», — пояснил он.
Следующим этапом станет генетический анализ. Он поможет понять, какие особенности отвечают за различия между видами: размеры листьев и частей цветка, строение корней и другие признаки. Учёные рассчитывают, что новое исследование поможет точнее определить статус этих растений и сохранить редкие виды.
Жарки (их также называют купальницами или «огоньками») — многолетние растения с яркими жёлтыми или оранжевыми цветками. Они предпочитают сырые тенистые места и известны в народной медицине.