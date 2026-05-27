В прогнозный план приватизации Прикамья могут включить объекты культурного наследия

Проект закона о включении в прогнозный план приватизации двух объектов культуры регионального значения поступил в Законодательное собрание. Как сообщает канал краевого парламента, речь идет о здании клиники инфекционных болезней, где работал ученый-медик Глеб Флейшер в Перми, и о доме историка-краеведа и составителя первого коми-пермяцко-русского словаря Николая Рогова в Ильинском. На территории, где находится здание клиники, сейчас проходит обустройство будущего Александровского сквера.