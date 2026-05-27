В Железногорске проходит приемка детских загородных лагерей «Горный» и «Орбита»

Межведомственная комиссия под руководством и.о. заместителя главы города по социальным вопросам Юлии Грудининой, совместно с депутатами Глебом Шелеповым, Эдуардом Антоновым и Олегом Дубровиным, а также представителями силовых ведомств, МЧС и КБ№ 51, проверила корпуса лагерей, пищеблоки, медкабинеты, спортзалы и другую инфраструктуру. Кроме того, оценили работу систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и многое другое. В лагере «Горный» оштукатурили и покрасили стены, а спортивный зал отремонтировали. В «Орбите» обновили медицинский блок и установили новые двухъярусные кровати в одном из корпусов, что позволило сэкономить место в спальнях. Лагерь «Таёжный» тоже готовится к открытию, на первый сезон туда запланирован приезд более ста ребятишек.