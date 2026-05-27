В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать подходящий детский лагерь

Уже совсем скоро в лагерях Нижегородской области начнутся первые смены. Однако далеко не все организации соответствуют необходимым критериям безопасности. О том, чем родители должны руководствоваться при выборе лагеря, рассказали в НОИЦ на пресс-конференции на тему: «Детский отдых. Как идет подготовка к открытию детских лагерей в регионе?».
Начальник управления профессионального образования и воспитания министерства образования Нижегородской области Наталья Поляшова подчеркнула, что этим летом в регионе будут работать более 1100 детских лагерей, в том числе загородные, дневные и палаточные лагеря.
Чтобы выбрать безопасный загородный лагерь, родителям рекомендуют использовать официальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей в регионе. Все они четко контролируются областными управлениями Роспотребнадзора и Госпожнадзора, а также группой межведомственной комиссии. Частные организации, не внесенные в реестр, могут представлять опасность для здоровья детей.
Лагеря включают в реестр исключительно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Этот документ выдается только после ежегодной тщательной экспертизы, в том числе проверок питьевой воды и продуктов питания, условий проживания и наличия клещей на территории.
«Если организатор лагеря хочет качественно предоставить услугу, значит, он войдет в реестр. Он получит все разрешительные документы, это будет спокойнее и для него как для юридического или физического лица. И самое главное, это будет спокойнее и безопаснее для наших родителей и детей», — отметила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков нижегородского Управления Роспотребнадзора Алла Агапова.
Кроме того, с 1 июня по 31 августа работает горячая линия Роспотребнадзора — там родители могут высказать свои жалобы и обратиться за рекомендациями по организации детского отдыха.
Тематические лагеря.
Большинство базовых смен в лагерях организовываются при участии Движения Первых. Активности для учащихся начальных классов также разрабатываются в рамках проекта «Орлята России».
В Нижегородской области насчитывается много лагерей патриотической направленности — так, например, недавно открылась первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев». Участниками стали более 500 ребят из разных регионов России.
Еще одна популярная патриотическая смена проводится в лагере «Хочу стать десантником». Туда приглашаются и направляются подростки, состоящие на профилактическом учете. Каждая смена завершается прыжком с парашютом.
На базе оздоровительного лагеря «Эволюция» снова пройдет экологическая смена «Твой след». Около 200 ребят в этом году будут исследовать биосреду реки Пьяна и природу Перевозского района, в том числе Ичаловского бора.
В санаторно-оздоровительном лагере «Лазурный» запланирована смена, полностью посвященная творчеству. Кроме того, в лагерях региона доступны спортивные смены, например, для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
