Как часто нужно менять постельное белье и почему

О том, как часто нужно менять постельное белье и кому следует делать это чаще, РБК Life рассказала эксперт Дарья Богомолова, врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье.
Большинству людей рекомендуется менять постельное белье один раз в неделю, так как за это время в ткани накапливаются пот, кожное сало и отмершие частицы кожи.
Они служат питательной средой для пылевых клещей — продукты их жизнедеятельности являются значимым триггером для развития аллергических реакций.
Людям с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом или аллергией рекомендуется менять постельное белье чаще, так как пылевые клещи могут усиливать симптомы этих заболеваний.
Более частая смена постельного белья также необходима в гигиенических целях при повышенной потливости, во время болезни, в условиях влажного климата и если в постели спят домашние животные. Для эффективного уничтожения пылевых клещей и других загрязнений его рекомендуется стирать при температуре не менее 60 градусов.
Что касается выбора ткани постельного белья: убедительных доказательств существенной пользы какого-то одного типа материала для здоровья большинства людей нет, однако натуральные «дышащие» и хорошо впитывающие влагу ткани, например, хлопок обеспечивают больший комфорт, особенно при повышенной потливости и чувствительной коже.