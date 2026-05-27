Финансовый вопрос. Депутаты поддержали социально значимые законопроекты

На заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края рассмотрели поправки к краевым законам, призванные усилить меры социальной поддержки населения и поддержать реализацию механизма инициативного бюджетирования.
По инициативе людей.
Популярность инициативного бюджетирования в Пермском крае растёт. Такой вывод следует из цифр, прозвучавших на заседании фракции. За пять лет количество заявленных проектов выросло на 40%, со 142 в 2021 г. до 203 в прошлом. Ещё заметнее, на 60%, вырос объём поддержки проектов инициативного бюджетирования. Если в 2021 г. краевой бюджет выделял на эти цели 154 млн руб., то в 2025 — 251 млн руб.
Инициативное бюджетирование — способ привлечь региональные средства для решения задач, важных для жителей. Они сами определяют, сколько денег на какие задачи готовы собрать. Главное условие — покрыть минимум 10% расходов, ещё 90% добавит краевой бюджет. Инициаторами могут выступать группы граждан, ТОС, молодёжь, сельские старосты.
«Важно, что люди сами решают, что им нужно. Вкладывая свои средства, они ответственно относятся к реализации проекта, а потом бережнее обращаются с тем, что сделано. За весь период реализации программы инициативного бюджетирования край выделил на неё более 1,5 млрд руб. Прозвучавшие в докладе итоги говорят, что проект надо продолжать. И фракция “Единая Россия” это решение поддерживает», — прокомментировал председатель комитета Заксобрания по бюджету Армен Гарслян.
Чаще всего люди заявляют проекты, связанные со строительством детских и спортивных площадок, благоустройством территорий — освещение, скверы, тротуары. Так, в 2025 г. построили 76 детских спортплощадок и благоустроили 36 территорий. Появился запрос на оборудование в дома культуры, библиотеки, музеи. К 80-летнему юбилею Победы приводили в порядок мемориалы и памятники, посвящённые героям Великой Отечественной войны.
В 2026 г. в Пермском крае реализуется 182 проекта во всех 43 муниципалитетах.
Продление льготы.
Обсудили депутаты и поправки к законам, нацеленные на усиление мер социальной поддержки. В первом чтении их приняли на апрельском пленарном заседании краевого парламента. Поправки устанавливают нормативную площадь жилого помещения, учитываемую при предоставлении субсидий, а также максимально допустимый размер доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
«Мы на 3 года продляем действие закона, который устанавливает предельные нормативы оплаты за ЖКУ для жителей края. Ряду социально незащищённых категорий мы сократили эту величину до 18%. На получение льготы могут претендовать около 3 тыс. жителей края», — рассказал председатель Комитета по социальной политике Сергей Ветошкин.
Напомним, федеральная норма максимальной доли расходов семьи на оплату ЖКУ составляет 22%. В Прикамье её сокращают до 18% для отдельных категорий граждан, таких как неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости, которые не получают доходы от льгот и выплат. Семьи, которые состоят только из неработающих пенсионеров по старости, которые также не получают дополнительный уход. Ветераны труда и шахтёры с большим стажем работы и проживающие на территории Кизеловского угольного бассейна.
На пленарном заседании краевого парламента обе поправки депутатами были поддержаны.