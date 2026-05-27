Yonhap: в США отмахнулись от ракетной угрозы со стороны КНДР

Представители Индо-Тихоокеанского командования США во вторник подтвердили, что им известно об очередных ракетных пусках Северной Кореи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: ЦТАК
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В вторник Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет ближнего радиуса действия и артиллерийских снарядов в сторону Желтого моря. Эти пуски состоялись на фоне слухов о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может вскоре посетить КНДР, отмечает южнокорейское информагентство Yonhap.

Однако Индо-Тихоокеанское командование США не придало ракетным пускам Пхеньяна особого значения.

Исходя из текущих оценок, это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников.

заявление Индо-Тихоокеанского командования США

Представители командования добавили, что США сохраняют оборонные обязательства перед региональными союзниками и сейчас проводят «тесные» консультации с союзниками и партнерами.

