Yonhap: в США отмахнулись от ракетной угрозы со стороны КНДР

В вторник Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет ближнего радиуса действия и артиллерийских снарядов в сторону Желтого моря. Эти пуски состоялись на фоне слухов о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может вскоре посетить КНДР, отмечает южнокорейское информагентство Yonhap.
Однако Индо-Тихоокеанское командование США не придало ракетным пускам Пхеньяна особого значения.
Исходя из текущих оценок, это событие не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников.
Представители командования добавили, что США сохраняют оборонные обязательства перед региональными союзниками и сейчас проводят «тесные» консультации с союзниками и партнерами.