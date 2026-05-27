Как прошёл фестиваль «Дух Шолохова» в Волгограде

«Прекрасный праздник! — поделилась впечатлениями волгоградка Валентина Морозова. — Я очень рада, что сегодня оказалась здесь, в парке. Никогда ещё мы с внуками не ели такой вкусной каши. А казачьи танцы, песни — это так душевно, искренне, всё это очень сильно откликается всем нам. И даже те, кто не были знакомы с казачьей культурой, я уверена, не могут остаться равнодушными, потому что это настоящее, народное, то, что идёт от души. Эти традиции и культуру обязательно нужно сберечь. Радостно видеть, что на сцене — молодые исполнители, дети. Впечатлили кадеты корпуса имени Недорубова, великолепная фланкировка!».