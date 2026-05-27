Как прошёл фестиваль «Дух Шолохова» в Волгограде

Волгоградская область — традиционный казачий край, причём интерес к казачьей культуре с годами ощутимо растёт. Молодые люди понимают: у казаков можно научиться смелости, ловкости, умению обращаться с оружием, верховой езде и многому другому, что всегда пригодится мужчине — защитнику Отечества. А ещё в наших краях бережно хранят, множат и развивают традиции исконной казачьей культуры.
Памяти Михаила Шолохова.
Так, ярким событием минувших выходных стал для волгоградцев и гостей города Второй областной фестиваль казачьей культуры «Дух Шолохова — дух Победы!», который состоялся 24 мая 2026 г. в Центральном парке культуры и отдыха.
Фестиваль был посвящён сразу двум памятным датам: 121-й годовщине со дня рождения писателя Михаила Шолохова и Дню славянской письменности и культуры.
«Сегодня знаменательный день — мы радуемся и благодарим Бога за то, что нам удалось сохранить нашу славянскую культуру. Также в этот день мы чтим святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Сейчас наши враги нападают на нашу веру, стремятся сделать так, чтобы она перестала быть “солью”. Есть также попытки переписать историю, исказив роль нашего народа в победе над фашизмом. Сейчас нам нужно осознать: необходимо передать нашу великую и многоплодную культуру потомкам. Наши традиции, наша вера — это то, что позволяет создавать крепкие семьи, отстаивать свою землю, не жалея жизни», — напомнил помощник руководителя по взаимодействию с казачеством Волгоградской епархии, священник кафедрального собора Александра Невского Александр Кабанов.
Праздничный концерт традиционно начался с гимна Донского казачьего войска. Затем перед зрителями выступили творческие казачьи коллективы Волгограда и Фролово, среди них «Казачья воля», «Браты», «Семья», «Ягодка». Порадовали талантами и воспитанники образовательных учреждений.
Рядом с главной сценой парка, ставшей в этот вечер центром казачьего творчества, развернулись палатки с сувенирами от волгоградских умельцев, здесь же все желающие могли бесплатно научиться изготавливать обрядовые куклы.
«Традиции создания обрядовых кукол существовали у всех народов, есть они у казачества. Есть куклы, оберегающие дом, семью, любовь, здоровье, куклы для финансового успеха. Сегодня мы на мастер-классе учим мастерить куклу-утешницу. Ей можно рассказывать о всех неприятностях, горестях, она обязательно утешит, — объяснила волгоградская мастерица Татьяна Гетманская. — Все обереговые куклы делаются без иглы, нужно только научиться скручивать и перетягивать ткань. Такие куклы с удовольствием делают и современные девочки, им они помогают развивать мелкую моторику».
Неподалёку от сцены расположилась и полевая кухня, где гости смогли отведать настоящую казачью кашу и ароматный чай.
«Это идёт от души».
«Прекрасный праздник! — поделилась впечатлениями волгоградка Валентина Морозова. — Я очень рада, что сегодня оказалась здесь, в парке. Никогда ещё мы с внуками не ели такой вкусной каши. А казачьи танцы, песни — это так душевно, искренне, всё это очень сильно откликается всем нам. И даже те, кто не были знакомы с казачьей культурой, я уверена, не могут остаться равнодушными, потому что это настоящее, народное, то, что идёт от души. Эти традиции и культуру обязательно нужно сберечь. Радостно видеть, что на сцене — молодые исполнители, дети. Впечатлили кадеты корпуса имени Недорубова, великолепная фланкировка!».
Волгоградка Лариса Иванова, поклонница казачьих коллективов, пришла на праздник вместе с подругой.
«Мы решили, что обязательно должны увидеть этот фестиваль. Мне лично очень близка казачья культура, езжу на экскурсии, посвящённые истории казачества, слежу за всеми событиями, стараюсь не пропускать концерты творческих коллективов, — призналась Лариса Иванова. — Есть у меня и любимые коллективы: “Казачий курень, “Казачья воля”, “Лазоревый цветок”. Сегодня увидела много новых юных дарований, это замечательно! Традиции казачества у нас сильны, много полезного и доброго можно почерпнуть у казаков, особенно это важно для подрастающего поколения. Очень благодарна всем организаторам за такой душевный, насыщенный праздник”.
Фестиваль состоялся в рамках грантового проекта «Открывая страницы прошлого: погружение в историю казачества». Его организаторы пообещали: интересные мероприятия, посвящённые казачьей культуре, продолжатся.
Представили с честью.
В эти же дни волгоградские казаки с честью представили родной регион на Всероссийских соревнованиях по джигитовке, которые завершились 17 мая 2026 г. в Карачаево-Черкесской Республике. Волгоградцы вернулись с абсолютной победой.
Важно то, что соревнования имели глубокий смысл: они были приурочены ко Дню возрождения карачаевского народа. Участие в них представителей казачества Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, а также гостей из Ставропольского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии лишний раз подчеркнули: народы России многое объединяет. Заодно такие соревнования стали своего рода триумфом волгоградской казачьей джигитовки, где её традиции сохраняют и развивают на высочайшем уровне.
Вот имена победителей: Сергей Ирхин, Владимир Нагайцев, Виктор Шихненко (это спортсмены конного клуба им. генерала Бакланова). Награду получили и Николай Замятин из КСК «Аманат», а также Таубий Узденов. Среди женщин победили наши София Мелешина и Эвелина Трубачева.
— Эти победы — не просто спортивный результат, — уверены в облкомказачества. — За каждой фигурой на коне, за каждым ударом шашки стоит живая память о казачьей культуре, которую в клубе им. генерала Бакланова передают из поколения в поколение. Здесь учат не трюкам, а отношению к лошади, оружию и традиции как к связующей нити.
В Волгограде создадут Совет казачьей молодёжи.
Участниками совета будут молодые люди от 18 до 35 лет, которые ведут общественно значимую деятельность в отношении российского казачества.
Выдвинуть кандидатов могли учебные заведения, общественные организации, можно было выдвигаться и самостоятельно, сообщили в облкомказачества. В состав совета войдёт 15 человек.
Совет будет действовать при профильном комитете. Среди целей его создания — обеспечить эффективное участие молодёжи в деле реализации госполитики в сфере казачества, формировать систему подготовки молодых кадров из числа представителей молодёжного казачьего сообщества, изучение и распространение передового опыта в сфере развития казачества, развитие творческого потенциала казачьей молодёжи и другие.