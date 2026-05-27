В Нижегородской области выпустилась первая олимпиадная сборная школьников

В Нижегородской области появилась олимпиадная сборная — она объединила одаренных школьников, которые годами защищали честь региона на интеллектуальных состязаниях и добивались успеха на олимпиадах самых разных уровней. Недавно прошел первый выпуск этого коллектива, сообщает Pravda-nn.ru.
Развитие юных талантов входит в число приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». Инициатива создания сборной принадлежит региональному центру развития талантов «Вега»: именно он предложил сформировать такой коллектив, и в сентябре 2025 года команда была учреждена.
Годом ранее, в августе, прошли отборочные испытания сразу по шести дисциплинам — математике, физике, информатике, химии, биологии и астрономии. Составлялись задания методистами центра и преподавателями вузов региона: Университета «НЕЙМАРК», университета Лобачевского, Мининского университета и других учебных заведений.
В результате отбора в команду попали 148 школьников. Среди них — Тимофей Сердюк из лицея № 40, который стал победителем олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки» и призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Тимофей признается, что попадание в химическую сборную получилось почти автоматическим: в регионе не так много олимпиадников‑химиков, поэтому в команду пригласили всех подходящих кандидатов. А вот участие в физической сборной для него стало логичным продолжением уже идущей подготовки.
Тимофей подчеркивает, что участие в олимпиадах его вдохновляет: это не экзамен и не рутинная работа, поэтому страха нет. Поначалу он все‑таки немного робел, но со временем научился сохранять спокойствие.
Главная сложность для Тимофея заключалась не в самой подготовке, а в том, чтобы не отвлекаться на другие яркие события: поездки в Сириус, Казань, Москву и Саратов, сборы, живое общение с единомышленниками и преподавателями. Школьник твердо советует сомневающимся попробовать свои силы в сборной. Он считает, что это дает мотивацию, расширяет круг общения и открывает доступ к ресурсам для подготовки. И, кроме того, вызывает чувство гордости — ведь ты выступаешь от имени всего региона.
Нынешний год стал завершающим этапом школьного олимпиадного пути для 29 выпускников 11‑ых классов — они официально вошли в Ассоциацию выпускников центра «Вега». Среди них есть Любовь Мосунова, которая добилась призовых мест на межрегиональной олимпиаде по химии, биологии и русскому языку «Будущие исследователи — будущее науки», а также стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии и биологии.
Любовь с воодушевлением отмечает, что счастлива стать частью первого выпуска «Веги», это придет ей сил и вдохновения. В детстве она мечтала помогать школьникам готовиться к олимпиадам. Теперь девушка рада, что смогла воплотить эту мечту и вписать свое имя в историю проекта.
Еще один выпускник сборной — Платон Филимонов, ученик лицея № 3 города Сарова. Он является призером олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки», олимпиады школьников «Физтех» и состязаний Университета ИТМО, занимал призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, а также победил на региональном и стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. Платон отмечает, что участие во Всероссийской олимпиаде позволило ему глубже изучить предметы и определиться с направлениями для будущих исследований. Он считает, что сборная будет полезна тем, кто нацелен на серьезные достижения в какой‑либо дисциплине.
Организаторы подчеркивают, что в Нижегородской области сложилась собственная система подготовки олимпиадников. Она сочетает разные форматы: дистанционные занятия, практические визиты в университеты и лаборатории, очные интенсивы и учебно‑тренировочные сборы. С ребятами работают наставники из сборных других регионов России, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и международных состязаний. Выпускники нынешней сборной в перспективе смогут сами стать наставниками и передать опыт следующему поколению талантливых школьников.
В планах — расширить перечень направлений и сформировать команды по отдельным дисциплинам гуманитарного цикла. При этом строгих ограничений по численности участников нет. Главное — чтобы дети сами хотели совершенствоваться.