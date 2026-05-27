В Калининградской области «Подарок новорожденному» переведут на электронный сертификат

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление, согласно которому региональная выплата «Подарок новорождённому» с.

Источник: KaliningradToday

июля 2026 года будет предоставляться в форме электронного сертификата. Как сообщила заместитель председателя правительства региона — министр социальной политики Анжелика Майстер, средства можно будет направить на покупку товаров, средств ухода и продуктов питания для новорождённых.

Размер выплаты останется прежним — 10 тысяч рублей. В большинстве случаев она будет назначаться без заявления: информация о рождении детей ежедневно поступает от государственных медицинских организаций в Центр социальной поддержки населения. Родителям необходимо лишь направить реквизиты банковской карты «МИР» по специальной ссылке.

Заявление потребуется написать только в трёх случаях: если ребёнок родился у жительницы Калининградской области за пределами региона;если роды прошли в частной медицинской организации;если ребёнок получил гражданство Российской Федерации после даты своего рождения.

Электронный сертификат действует в течение года. Воспользоваться им можно в ряде торговых организаций, включая магазины «Детский мир» и маркетплейс «Озон». В настоящее время ведётся работа по расширению перечня таких организаций.

Мера поддержки предоставляется без учёта дохода и имущества семьи — всем женщинам при рождении ребёнка в период с 2026 по 2028 год. В областном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено 75 миллионов рублей.

С начала 2026 года выплату уже получили 2338 человек.