Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая уменьшила сбросы

График сбросов на Волжской ГЭС вновь скорректирован Росводресурсами. По информации ведомства, с сегодняшнего дня, 27 мая, объем воды, проходящей через Волгоградский гидроузел, составил 17 тысяч кубометров в секунду. Ранее этот объем был на тысячу кубов меньше. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний федерального ведомства.