Тюменцев приглашают выбрать облик сквера и участвовать в фотоконкурсе котов

Фотоконкурс «Будь котов! Всегда котов!» проходит с 19 по 28 мая для жителей Тюмени, которые проголосовали за дизайн-проекты сквера Сибирских кошек и площади Солнца. Объекты обновят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Первая концепция для площади Солнца делает акцент на сохранении озеленения и высадке дополнительных растений. Второй дизайн-проект направлен на то, чтобы обеспечить территорию необходимым количеством парковочных мест, но не в ущерб общему благоустройству. Первый проект для сквера Сибирских кошек предусматривает добавление современных элементов в виде малых архитектурных форм. Второй вариант предполагает сохранение уже существующей структуры сквера с ремонтом всех пьедесталов, заменой малых архитектурных форм и модернизацией освещения.
Для участия в фотоконкурсе кошек необходимо выбрать понравившийся дизайн-проект на сайте и сделать скриншот, подтверждающий голос. Письмо с фотографией питомца и скриншотом голосования следует отправить на электронную почту smi@tyumen-city.ru. Работы принимают до 28 мая включительно. Трех победителей, чьи снимки наберут больше всего лайков, объявят до 2 июня. Фотоальбом конкурса доступен по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.