В Красноярском крае спустя 24 года раскрыли дело о смерти женщины

В Назарово завершили расследование уголовного дела о смерти женщины, тело которой нашли еще в 2002 году. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Обвиняемым стал 49-летний житель Назарово. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Тело женщины с множественными повреждениями нашли 11 мая 2002 года на улице Черняховского в Назарово. Тогда уголовное дело возбудили, но установить причастного к преступлению не удалось. Предварительное следствие было приостановлено.
К делу вернулись в 2026 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи, криминалисты СК и сотрудники полиции заново изучили круг общения погибшей и дополнительно допросили ее близких. Выяснилось, что женщина жила вместе с сестрой и двумя ее сыновьями. Со старшим племянником у нее часто возникали бытовые конфликты. Во время допроса 49-летний мужчина признался в преступлении. Затем он подтвердил показания на месте и подробно показал, как наносил родственнице удары.
По версии следствия, в ночь с 9 на 10 мая 2002 года между тетей и племянником, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время ссоры мужчина избил женщину руками и ногами. Позже ее состояние ухудшилось, и она скончалась. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смертельные повреждения возникли из-за действий обвиняемого.
Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.