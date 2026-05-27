В Красноярском крае спустя 24 года раскрыли дело о смерти женщины

К делу вернулись в 2026 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Следователи, криминалисты СК и сотрудники полиции заново изучили круг общения погибшей и дополнительно допросили ее близких. Выяснилось, что женщина жила вместе с сестрой и двумя ее сыновьями. Со старшим племянником у нее часто возникали бытовые конфликты. Во время допроса 49-летний мужчина признался в преступлении. Затем он подтвердил показания на месте и подробно показал, как наносил родственнице удары.