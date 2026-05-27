КрасЖД подсчитала количество домашних питомцев, перевезенных без сопровождения владельцев

За четыре месяца на Красноярской железной дороге в поездах дальнего следования перевезено 176 домашних животных без сопровождения владельцев.
Чаще всего в такие путешествия отправляли собак — почти 70% от общего числа пушистых пассажиров. На втором месте — кошки (28%). Так же в багажных купе перевозились декоративные кролики, птицы, рыбки и грызуны.
Наиболее популярен сервис у жителей Красноярска и Абакана.
Напомним, к поездке допускаются домашние (комнатные) здоровые животные из категорий, разрешенных для перевозки в поездах дальнего следования. Перевозочный документ оформляется в специализированных багажных кассах или на сайте ОАО «РЖД». Для этого отправителю потребуется заполнить заявление: указать ФИО и контактные данные отправителя и получателя, приложить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и др.).
Вместе с животным необходимо отправить поилку с водой, кормушку и корм, а также абсорбент для поддержания гигиены в клетке.
В течение всей поездки питомцы находятся в багажном купе в закрытой клетке или контейнере. У них есть доступ к еде, воде и лотку. За состоянием животного во время поездки присматривают проводники пассажирских вагонов.
Получить питомца можно по документу, удостоверяющему личность (для юридических лиц дополнительно потребуется доверенность). Забрать его из вагона получатель должен самостоятельно.
Подробнее о правилах и условиях перевозки домашних животных без сопровождения владельцев можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы» — «Перевозка багажа, посылок, корреспонденции, животных и ручной клади».