В августе в Красноярске пройдет Международный форум коренных народов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 12 по 16 августа в Красноярске пройдет Международный форум коренных народов.
Решение о проведении форума в Красноярске приняли в прошлом году на встрече Губернатора края Михаила Котюкова и сенатора РФ, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александра Новьюхова.
Участниками мероприятия станут представители российских регионов и зарубежных стран, эксперты в сфере прав коренных народов, молодежные объединения и общественные организации. В программе форума — деловые сессии, культурные события и соревнования по северному многоборью.
Ожидается, что участниками события станут представители более 20 регионов России, а также делегации стран Африки, Азии, Северной и Латинской Америки.
Основными темами обсуждения станут поддержка традиционного уклада жизни и обмен региональными практиками, сохранение культуры и языков коренных народов.
В рамках форума также состоится V Межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов «Сибирский Аргиш», где участники представят свои проекты и инициативы. В культурную программу войдут Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера», концерты, показы национальных костюмов, презентации ремесел, традиционной кухни и музыкального фольклора. Также обсуждается возможность провести в краевом центре чемпионат и первенство мира по северному многоборью.
Основные мероприятия пройдут на площадке национального центра «Россия», на спортивных объектах и открытых городских пространствах.
«Для Красноярского края проведение такого форума — это возможность в полной мере представить культурное многообразие и самобытность народов северных территорий России. Это признание роли региона как одной из ключевых площадок межнационального диалога и высокая честь, особенно в Год единства народов Российской Федерации. Мы формируем программу, в которой будут представлены как содержательная деловая повестка, так и яркие культурные события, открытые для всех жителей города. Форум должен стать площадкой живого общения, обмена опытом и знакомства горожан и гостей Красноярска с традициями коренных народов России и других стран», — отметил руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края Антон Нарчуганов.
