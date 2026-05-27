Милиция задержала россиянина, который вернулся в Беларусь

Как было установлено, в октябре 2024 года гражданина России 1993 года рождения выслали из Беларуси с запретом въезда до октября 2026 года. Однако, не позднее февраля 2026 года мужчина незаконно въехал на белорусскую территорию. В частности, он находился в Брестской области и в Минске до момента задержания на железнодорожном вокзале станции «Минск-Пассажирский».