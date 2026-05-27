Милиция задержала россиянина, который вернулся в Беларусь. О случившемся рассказали изданию «Мiнская праўда» в Минской транспортной прокуратуре.
Как было установлено, в октябре 2024 года гражданина России 1993 года рождения выслали из Беларуси с запретом въезда до октября 2026 года. Однако, не позднее февраля 2026 года мужчина незаконно въехал на белорусскую территорию. В частности, он находился в Брестской области и в Минске до момента задержания на железнодорожном вокзале станции «Минск-Пассажирский».
После задержания мужчина находился в следственном изоляторе. Во время судебного заседания россиянин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он уточнил, что вернулся в республику к родственникам, несмотря на действующий запрет.
Суд Октябрьского района признал мужчину виновным и назначил ему три месяца ареста.
