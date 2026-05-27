В воздухе Уфы выявили высокое содержание пыли

В Уфе 25 мая зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Так, в пункте наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на улице Достоевского, 102/1, выявили высокие показатели пыли. В 19:00 ее концентрация была выше нормы в 3,8 раза.
Напомним, ранее высокое содержание пыли выявляли в Уфе 5 мая.