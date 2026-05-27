Электронный сертификат заменит выплату «Подарок новорождённому» в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление о переходе на электронные сертификаты при рождении ребёнка. С июля 2026 года вместо денежной выплаты семьям будут предоставлять сертификат на покупку товаров, средств ухода и питания для младенцев. Сумма останется прежней — 10 тысяч рублей.
В правительстве региона уточнили, что сертификат будет действовать в течение года. Потратить его можно, в частности, в сети «Детский мир» и на маркетплейсе «Озон». Перечень торговых точек планируют расширять.
Для большинства семей выплата будет назначаться автоматически — на основании данных из медучреждений. Заявление потребуется только в исключительных случаях: при рождении за пределами области, в частной клинике или если ребёнок получил гражданство позже даты рождения.
Мера поддержки действует с 2026 по 2028 год без учёта доходов семьи. В областном бюджете на эти цели ежегодно заложено 75 млн рублей. С начала года выплату уже получили более 2300 семей.