В Калининграде будут судить 23-летнего парня за призывы к терроризму

Балтийский флотский военный суд рассмотрит уголовное дело 23-летнего жителя региона о призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле 2025 года парень, разделяя цели и идеологию терроризма, разместил в публичном канале одного из мессенджеров видеоматериал, содержащий призывы к участию в деятельности террористической организации.
Уголовное дело заведено и расследовано СО УФСБ России по Калининградской области.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше