Более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань

РЯЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды после атаки БПЛА на Рязань 15 мая, в результате которой повреждения получили многоквартирные дома, сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский.
Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Пострадали 28 человек, пятеро погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
«На сегодня более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды. И сегодня… начинаем принимать заявления и, наверное, уже сегодня отправим первые выплаты тем, у кого случилась невосполнимая трагедия», — рассказал Кричинский на заседании правительства региона, трансляция которого ведется в социальных сетях.
Он добавил, что на этой неделе будут направлены первые выплаты за утраченное имущество.
Ранее Малков сообщал о принятом решении по выплатам семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 миллиона рублей семьям погибших, от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.