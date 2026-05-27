Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань

Кричинский: более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды после атаки БПЛА на Рязань 15 мая, в результате которой повреждения получили многоквартирные дома, сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский.

Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Пострадали 28 человек, пятеро погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

«На сегодня более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды. И сегодня… начинаем принимать заявления и, наверное, уже сегодня отправим первые выплаты тем, у кого случилась невосполнимая трагедия», — рассказал Кричинский на заседании правительства региона, трансляция которого ведется в социальных сетях.

Он добавил, что на этой неделе будут направлены первые выплаты за утраченное имущество.

Ранее Малков сообщал о принятом решении по выплатам семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 миллиона рублей семьям погибших, от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше