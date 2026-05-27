Второй этап ремонта белгородской ДШИ № 1 выполнит местная компания за 141,8 млн

Первый этап ремонта школы искусств в конце февраля 2024 года доверили ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна (компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков). Фирма победила на торгах, предложив выполнить работы за 123,9 млн руб., но итоговая стоимость соглашения достигла 140 млн руб. Срок исполнения контракта был установлен на конец 2024 года, однако в ЕИС «Закупки» отметки о завершении работ на сегодняшний день нет. Фактически исполненными и оплаченными обозначены обязательства подрядчика практически на всю сумму контракта, исключая 12 тыс. руб. В августе 2025 года Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области.