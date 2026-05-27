Депутаты утвердили Правила благоустройства на территории Нижнего Новгорода

27 мая на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты утвердили Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, необходимость которых вызвана объединением городского округа город Нижний Новгород и Кстовского муниципального округа. Документ, состоящий из 16 разделов, вводит ряд принципиальных нововведений, касающихся вопросов озеленения, размещения некапитальных объектов и киосков, организации доступной среды для маломобильных групп населения, восстановления благоустройства после проведения аварийных работ, размещения и содержания детских и спортивных площадок.
Так, в Правилах благоустройства установлены строгие регламенты по кошению травы. Газоны запрещено косить при дневной температуре выше +25. В жаркий период — три дня и более +25 — полив цветников и газонов должен проводиться утром или вечером не реже одного раза в два дня. Восстановление газонов и цветников теперь будет происходить только по проекту, разработанному уполномоченным органом, с обязательным заключением о качестве выполненных работ.
Ужесточены требования к размещению некапитальных строений и киосков. Запрещается их установка в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, парковках, а также ближе пяти метров от окон жилых домов, витрин, входов (выходов) в надземные и подземные переходы. Дополнительно вводится запрет на размещение в 25-метровой зоне от вестибюлей метро, за исключением торговых автоматов в метро и киосков по продаже прессы, билетов и аптечных товаров.
Особое внимание в документе уделено организации доступной среды для маломобильных граждан. Введены требования непрерывности безбарьерных маршрутов — недоступные участки на пути от жилья до мест оказания услуг или работы не допускаются. Элементы благоустройства (пандусы, бордюры) должны иметь единообразие в оформлении на всей территории муниципального образования. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей допускается предусматривать временные места для парковки транспортных средств, управляемых маломобильными гражданами или перевозящих их. Детские и спортивные площадки теперь обязательно должны иметь пандусы или специальные подъезды.
Сроки ликвидации аварий и восстановления благоустройства, нарушенного в результате аварийных работ, объединены в единый семидневный период. Ордер на аварийные работы будет выдаваться сразу на семь календарных дней, включая и устранение аварии, и восстановление покрытия, газонов. Повторная выдача «аварийного» ордера на том же месте запрещена.
Кроме того, принятые Правила благоустройства вводят обязательный каталог внешнего вида контейнерных площадок (фор-эскизы), утверждаемый администрацией города, а также регламентируют сбор и вывоз жидких бытовых отходов.