СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего

По данным следствия, 24 мая 2026 года на территории неогороженной автостоянки на ул. Транспортной в Дзержинском районе Перми собака напала на ребенка. Ему причинены травмы ноги и ягодицы. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о произошедшем была опубликована в СМИ и соцсетях.