На двух пляжах Красноярска разрешили купаться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам воды в озере «Зеркальное» на острове Татышев. Там будет пляж для отдыха горожан.

Ранее такое же заключение получил залив «Стрелка» на острове Татышев, а также участок Красноярского водохранилища в районе пляжа в Идринско-Краснотуранском округе.

Таким образом, на сегодняшний день в крае три водных объекта имеют подтверждение санитарной безопасности и могут использоваться для рекреационного отдыха.

Ранее НИА Красноярск сообщало, что летом в Красноярске увеличат количество спасателей у водоемов.