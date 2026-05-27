На двух пляжах Красноярска разрешили купаться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам воды в озере «Зеркальное» на острове Татышев. Там будет пляж для отдыха горожан.
Ранее такое же заключение получил залив «Стрелка» на острове Татышев, а также участок Красноярского водохранилища в районе пляжа в Идринско-Краснотуранском округе.
Таким образом, на сегодняшний день в крае три водных объекта имеют подтверждение санитарной безопасности и могут использоваться для рекреационного отдыха.
Ранее НИА Красноярск сообщало, что летом в Красноярске увеличат количество спасателей у водоемов.