Бежала от долгов? Мать с пятью детьми ушла из дома и исчезла на месяц

В Благовещенске почти месяц искали 33-летнюю Ольгу Кочергину, ушедшую из дома с пятью детьми. Она не пряталась в лесу, не уезжала в другой регион и даже выходила на связь с полицией — но адреса не называла. История стартовала как рядовая поисковая операция, а в итоге вскрыла целый пласт проблем и завершилась концом, который не ожидал никто. Подробнее — в материале hab.aif.ru.
Тревогу подняла школа.
Об исчезновении многодетной матери стало известно далеко не сразу. По данным полиции, Кочергина вместе с пятью детьми покинула дом на улице Чайковского еще 30 апреля. Но широкую огласку ситуация получила лишь спустя две недели, когда тревогу забила школа: 15 мая в полицию сообщили, что старший ребенок перестал ходить на уроки. Именно это, а не звонок родственников или соседей, запустило поисковую машину.
После сигнала из школы к проверке подключились инспекторы по делам несовершеннолетних и полиция. По городу и области начали распространять ориентировки, к поискам присоединились волонтеры ПСО «Амур». Сложность была в том, что пропали не один и не два человека, а сразу шестеро: мать и пятеро детей, среди которых — несовершеннолетние.
В таких случаях счет идет на дни, но здесь время работало против поисковиков: чем дольше семья оставалась вне поля зрения, тем тревожнее становились предположения. Одно время рассматривалась версия, что женщина могла уехать в Белогорск, однако позже выяснилось, что из Благовещенска они не выезжали.
Пожалуй, самой странной деталью стало то, что Ольга Кочергина не была полностью отрезана от мира. По предварительным данным, полицейским удалось с ней созвониться — женщина ответила, но раскрывать свое местонахождение отказалась. Для поисковиков такая ситуация тяжелее, чем полная тишина: человек жив, может говорить, однако дети продолжают оставаться вне поля зрения школы, врачей и соцслужб, которые обязаны понимать, в каких условиях они живут.
Случай осложнялся ещё и тем, что семья не пропала в лесу, не заблудилась на трассе и не оставила очевидного маршрута. Мать с детьми находились в городской среде, где можно менять адреса, избегать знакомых и не попадаться на глаза тем, кто видел ориентировки.
Двоих родила дома.
Долгожданная развязка наступила только сегодня, 27 мая. Женщину с детьми нашли живыми в Благовещенске. По данным МВД, угрозы их жизни и здоровью не было, а сама семья находилась на съемной квартире у знакомой. Такой финал снял главный страх общественности: дети не стали жертвами преступления и не попали в беду. Но легче от этого не стало, потому что почти месяц пятеро школьников были вырваны из привычной жизни, а мать не считала нужным объяснять, где она находится и почему скрывается.
По данным, которые распространялись в местных сообществах, семья Кочергиной не характеризовалась положительно. Сообщалось, что из пятерых детей официально зарегистрированы были только трое, а еще двоих женщина родила дома. Кроме того, согласно одной из версий произошедшего, причины её загадочного бегства в никуда были сугубо финансовыми: горе-мать скрывалась от кредиторов, так как ранее брала микрозаймы и накопила долг в 160 тысяч рублей перед налоговой.
Эти сведения пока звучат из неофициальных источников и требуют проверки, но именно они объясняют, почему к пропаже отнеслись не как к спонтанному переезду, а как к возможной угрозе для детей.
Теперь главный вопрос не в том, где женщина была, а в том, что будет дальше с детьми. После таких случаев проверяют условия проживания, документы, посещаемость школы и причины, по которым мать скрывала адрес. Именно это сейчас делают следователи, которые опрашивают как саму мать, так и её детей и приютившую их знакомую.
«Выясняются условия содержания и воспитания малолетних, причины оставления постоянного места жительства, выполняются иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в СУ СКР по Амурской области.