«Красноярский хайкинг» представил обновленные сайт и приложение для туристов

Команда проекта «Красноярский хайкинг» запустила масштабное обновление сайта и мобильного приложения «Хайкинг.РФ». Теперь сервис объединяет не только туристические маршруты, но и инструменты для навигации, планирования путешествий и общения участников сообщества. После регистрации пользователи получают доступ к расширенным возможностям: скачиванию треков маршрутов, просмотру профилей высот, сохранению истории походов и личной статистики. В профиле отображаются пройденные километры, набор высоты, время в пути и другие показатели активности. Фото: команда проекта «Красноярский хайкинг» Одним из ключевых направлений развития стала навигация. Приложение позволяет просматривать маршруты и объекты на карте, записывать собственные треки и ориентироваться на местности с помощью GPS даже при отсутствии мобильной связи. Разработчики также добавили элементы социальной сети. Теперь туристы могут подписываться друг на друга, следить за активностью друзей, делиться своими достижениями и сохранять историю путешествий. Новые возможности появились и для организаторов походов. Через платформу можно создавать мероприятия, открывать регистрацию участников и управлять туристическими событиями. Пользователи, в свою очередь, могут записываться на походы напрямую через приложение, а вся информация автоматически сохраняется в личном кабинете. Фото: команда проекта «Красноярский хайкинг» По словам команды проекта, обновление стало важным этапом развития сервиса, который сегодня позиционируется как единая цифровая среда для любителей пешего туризма — от начинающих путешественников до опытных организаторов маршрутов. Добавим, что последнее крупное обновление сервиса проводилось несколько лет назад. Реализовать новую версию сайта и приложения удалось благодаря победе в конкурсе социальных проектов грантовой программы Красноярского края.