Алгоритм действий при атаке БПЛА во время ГИА утвердили в Нижегородской области

Безопасное место для учеников будет определено заранее.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области разработали специальный алгоритм действий при беспилотной опасности во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на областное министерство образования.

Порядок действий при получении сигнала об атаке БПЛА уже направлен в пункты проведения экзаменов в Нижегородской области. В случае опасности руководитель пункта проинформирует министерство образования о нештатной ситуации. Затем участники экзамена будут переведены в заранее подготовленное безопасное место.

Продолжение экзамена после атаки БПЛА или его проведение в резервные день будет согласовано с Минобразования и Рособрнадзором. Если участник изъявит желание завершить экзамен, ему нужно будет предоставить письменное заявление.

Отмечается, что обеспечение безопасности учащихся во время экзаменов остается приоритетным вопросом вне зависимости от обстановки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru объяснили, почему на Нижегородскую область участились атаки украинских БПЛА.

