Алгоритм действий при атаке БПЛА во время ГИА утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области разработали специальный алгоритм действий при беспилотной опасности во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на областное министерство образования.
Порядок действий при получении сигнала об атаке БПЛА уже направлен в пункты проведения экзаменов в Нижегородской области. В случае опасности руководитель пункта проинформирует министерство образования о нештатной ситуации. Затем участники экзамена будут переведены в заранее подготовленное безопасное место.
Продолжение экзамена после атаки БПЛА или его проведение в резервные день будет согласовано с Минобразования и Рособрнадзором. Если участник изъявит желание завершить экзамен, ему нужно будет предоставить письменное заявление.
Отмечается, что обеспечение безопасности учащихся во время экзаменов остается приоритетным вопросом вне зависимости от обстановки.
