Опрос показал, как россияне представляют жизнь через 20 лет

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail. В опросе приняли участие свыше 8 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Что изменит жизнь людей
Главной силой, которая изменит жизнь людей в ближайшие 30 лет, по мнению большинства россиян (75%), является искусственный интеллект и технологии. 10% связывают изменения с развитием медицины и продлением жизни, 9% — с сохранением культуры и человеческих ценностей, 4% — с решением экологических проблем, а 2% — с освоением космоса.
Результаты опроса по просьбе Новостей Mail прокомментировал Алексей Парфун, эксперт II Конкурса видеоэссе «Мечты о будущем», советник гендиректора Первого канала, вице-президент АКАР, генеральный директор Ai Influence. По его словам, настороженное отношение к ИИ — нормальная реакция на технологическую революцию.
Парфун считает, что люди понимают масштаб изменений, но часто не знают, как именно работают нейросети. Поэтому ИИ воспринимается не только как инструмент, но и как потенциальная угроза.
«Откуда этот страх? От неизвестности. Люди не понимают, как работают нейросети, и поэтому видят в них угрозу, а не инструмент», — отметил эксперт.
Как россияне относятся к ИИ
Несмотря на уверенность в том, что технологии будут определять развитие общества, отношение к искусственному интеллекту остается неоднозначным. 45% уверены, что развитие ИИ в ближайшие 20 лет сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Еще 33% полагают, что развитие искусственного интеллекта приведет к исчезновению многих привычных профессий.
При этом 16% уверены, что влияние ИИ окажется не столь значительным, как принято считать сегодня. Лишь 3% респондентов ожидают заметного улучшения качества жизни благодаря развитию искусственного интеллекта. Еще 2% затруднились с ответом.
Алексей Парфун указывает, что преодолеть настороженность можно через образование и практический опыт. По его мнению, разговор об ИИ нужно переводить из плоскости абстрактных страхов в плоскость конкретной пользы.
«Чем больше мы будем показывать реальные кейсы, где ИИ экономит время и деньги, тем быстрее уйдет страх», — сказал эксперт.
Какие навыки будут востребованы
По мнению 33% опрошенных, главным качеством молодого специалиста через 20 лет станет способность быстро обучаться и адаптироваться к изменениям. 30% считают главной способностью будущего критическое мышление и умение проверять информацию, 16% — умение использовать ИИ в работе, 12% — креативность и способность генерировать нестандартные идеи, 10% — эмоциональный интеллект и умение общаться с людьми.
По оценке Парфуна, способность быстро учиться действительно станет одним из ключевых навыков будущего. Однако не менее важным будет умение правильно ставить задачи искусственному интеллекту и проверять полученный результат. Эксперт считает, что образование должно смещаться от заучивания фактов к развитию критического мышления и практическому применению новых технологий.
Что ждет рынок труда
Большинство россиян ожидают, что развитие технологий заметно изменит рынок труда в ближайшие десятилетия.
35% респондентов считают, что многие профессии могут исчезнуть из-за автоматизации. Еще 30% уверены, что работникам придется регулярно осваивать новые технологии и постоянно переучиваться.
По мнению 18% участников опроса, рабочие профессии, напротив, станут более востребованными. Еще 11% полагают, что основную работу будут выполнять технологии, а человеку останется роль оператора и контролера процессов. Лишь 7% не ожидают существенных изменений.
Алексей Парфун отмечает, что под влиянием ИИ будут меняться не только рабочие, но и цифровые специальности. По его словам, нейросети уже способны выполнять базовые задачи в копирайтинге, дизайне и первичной аналитике данных.
При этом эксперт считает, что исчезнут не профессии целиком, а их наиболее простые и рутинные формы.
SMM-специалист, который просто пишет тексты по шаблону, останется без работы. А вот стратег, который умеет управлять контент-маркетингом с помощью ИИ-инструментов, будет стоить в разы дороже.
По его словам, преимущество получат специалисты, которые смогут управлять сложными процессами и использовать ИИ как рабочий инструмент.
Каким будет образование
Несмотря на ожидания масштабных технологических изменений, в сфере образования респонденты придерживаются более консервативных прогнозов.
41% считают, что даже через 20 лет сохранится привычная система обучения. Еще 30% ожидают, что значительная часть образовательного процесса перейдет в онлайн-формат.
Практическое обучение и работа над реальными проектами кажутся наиболее перспективным вариантом для 17% опрошенных. Еще 13% предполагают, что образование станет более индивидуальным и будет учитывать способности и интересы каждого человека.
Парфун считает, что представление о неизменности системы образования может оказаться ошибочным. По его мнению, ИИ следует внедрять в обучение уже со школы, а сам образовательный процесс должен стать непрерывным.
«Нельзя один раз отучиться и забыть. Придется постоянно адаптироваться, и именно этому нужно учить в первую очередь», — отметил эксперт.
Станут ли люди жить дольше
Мнения россиян о перспективах увеличения продолжительности жизни разделились.
20% верят, что достижения медицины и технологий помогут людям жить значительно дольше. В то же время 21% считают, что технологии не смогут существенно повлиять на этот показатель.
Большинство участников опроса — 56% — уверены, что здоровье человека и в будущем будет в первую очередь зависеть от образа жизни. Еще 2% затруднились ответить.
Разрыв между поколениями
Более половины россиян (52%) считают, что разрыв между поколениями определяется не технологиями, а другими факторами. Вместе с тем 39% опрошенных полагают, что развитие технологий может осложнить взаимопонимание между людьми разных возрастов. Лишь 7% ожидают обратного эффекта и считают, что новые технологии помогут поколениям сблизиться. Еще 2% затруднились ответить.
Как изменится досуг
Наиболее популярными форматами досуга будущего, по мнению респондентов, станут виртуальная и дополненная реальность. Такой вариант выбрали 46% опрошенных.
Еще 18% считают перспективными интерактивные музеи и технологические выставки. Умный фитнес с ИИ-тренерами и цифровыми помощниками назвали 15% участников исследования, а киберспорт и интерактивные онлайн-соревнования — 13%.
При этом 7% полагают, что на фоне технологического развития люди будут чаще выбирать отдых на природе и путешествия как способ отвлечься от цифровой среды.
Чего опасаются россияне
Среди возможных вызовов будущего россиян больше всего беспокоит нехватка живого общения и усиление чувства одиночества. Такой вариант выбрали 31% участников опроса.
Еще 24% опасаются, что людям будет сложнее обрести стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Для 21% главным риском является чрезмерная зависимость общества от технологий, а 14% тревожат слишком быстрые изменения в мире.
Парфун обращает внимание на парадокс: с одной стороны, люди боятся одиночества, с другой — ждут развития виртуальной и дополненной реальности как одного из главных форматов досуга будущего.
По его словам, виртуальные аватары и метавселенные не обязательно должны заменять живое общение. Они могут стать новым форматом взаимодействия, если будут расширять возможности коммуникации, а не вытеснять реальные контакты.
Если deepfake поможет мне провести встречу с партнером на другом конце света так, словно мы сидим за одним столом, — это плюс. А если я начну общаться только с ИИ-аватарами — это уже проблема.
В то же время часть респондентов смотрит на будущее с оптимизмом: 10% признались, что ожидают грядущие перемены с интересом и вдохновением.