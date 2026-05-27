Жителя Прикамья обманули на 60 тысяч рублей при заказе интим-услуг

Жителя Прикамья перевёл 60 тысяч рублей мошенникам за несуществующую услугу интимного характера, сообщили в ГУ МВД России по Пермсокму краю.
41-летний житель Куеды нашёл объявление об интимных услугах, позвонил по указанному номеру. Мужчина перевёл около 60 тысяч рублей, но ни девушки, ни обещанной услуги так и не получил.
Когда клиент понял, что его обманули, пытался дозвониться до собеседника, но тот перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.
Оперативники вышли на 23-летнего жителя Оренбурга, который размещал объявления в мессенджере. Мужчина уже попадался за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
