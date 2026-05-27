Разработано устройство для защиты транспорта и сооружений при ударах

Разработка поглощает ударные нагрузки и легко монтируется.

ТВЕРЬ, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета создали противоударное буферное устройство для защиты транспорта и сооружений при столкновениях и авариях. Оно поглощает ударные нагрузки, легко монтируется и может служить дополнительной защитой на инфраструктурных объектах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Разработка представляет собой гибкую полимеркомпозитную конструкцию с демпферными элементами в форме полусфер, закрепленных на упругой сетчатой основе. Устройство способно эффективно поглощать ударные нагрузки и снижать степень повреждений при авариях», — пояснили в вузе.

Технология получила патент РФ. Как отмечают ученые, конструкция предусматривает возможность многослойной укладки элементов защиты, отличается технологичностью монтажа и ремонта, а также может использоваться как дополнительная ступень противоударной безопасности на объектах транспортной и промышленной инфраструктуры.

Противоударное буферное устройство состоит из гибкой подложки с демпферными элементами. Подложка представляет собой упругий каркас из полимеркомпозитной сетки, в ячейках которой закреплены демпферные элементы в виде полусфер с пазом по окружности. Такое устройство повышает сопротивляемость ударным нагрузкам и снижает степень повреждения транспортных средств и сооружений при столкновении.