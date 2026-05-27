Астрахань примет межрегиональный форум-фестиваль креативных индустрий

Межрегиональный форум-фестиваль креативных индустрий будет проходить 28−29 мая в Астрахани. Развитие креативных индустрий — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Астраханской области.
Планируется, что участниками события станут около 300 человек, в том числе дизайнеры, видеографы, фотографы, художники, музыканты и IT-специалисты. В молодежном центре «Коса» пройдет выставка-ярмарка народных мастеров и представителей туриндустрии. Также состоится пленарное заседание с участием представителей органов власти на тему: «Как креативные индустрии повышают уровень дохода в регионах».
Кроме того, для гостей организуют мастер-классы по рисованию, видео- и фотосъемке, эмоциональному маркетингу и другим направлениям. Во второй день спикеры обсудят исполнительные искусства и арт-сферу как основу креативных индустрий. Затем запланирован масштабный мастер-класс от Wildberries, где эксперты расскажут о продвижении товаров на маркетплейсе. Вторая половина дня будет посвящена сохранению исторического архитектурного наследия в современном городе и развитию киноиндустрии. Подробнее о форуме — в программе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.