В России станет больше медицинских справок, которые можно будет получить онлайн

В России в 2026 году планируют расширить перечень медицинских документов, которые можно получить без посещения врача. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Сейчас сервис заказа медицинских документов и справок онлайн работает в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области. В этом году такую практику хотят распространить на все регионы страны.
«В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ», — сказал Вадим Ваньков.
По его словам, онлайн можно будет получить сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также медицинские заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физкультурой.
Оформить запрос граждане смогут через «Госуслуги». Для этого в системе должны быть необходимые сведения в медицинской карте или данные о прохождении диспансеризации.