Корпус знаменитого нижегородского дома-коммуны продают за 132,6 млн рублей

Напомним, уникальный дом-коммуну начали возводить в Нижнем Новгороде в начале 1930-х годов по проекту известного архитектора Владимира Медведева. Архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма представляет собой несколько жилых корпусов, соединенных между собой подвесными переходами-галереями на уровнях второго и пятого этажей, а также изолированные коммунальные блоки.