Корпус знаменитого нижегородского дома-коммуны продают за 132,6 млн рублей

Один из корпусов знаменитого архитектурного комплекса «Дом-коммуна “Культурная революция”» в центре Нижнего Новгорода выставлен на продажу. Соответствующий лот размещен на электронной торговой площадке и сайтах бесплатных объявлений.
Речь идет о пятиэтажном строении площадью 1 708,6 кв. метра, расположенном по адресу: улица Пискунова, дом № 3, корпус 5. Продавцом недвижимости выступает Банк ГПБ (АО), который оценил объект в 132 млн 600 тысяч рублей (начальная цена лота). Отмечается, что здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, а его внутренние помещения на данный момент имеют офисную отделку.
Напомним, уникальный дом-коммуну начали возводить в Нижнем Новгороде в начале 1930-х годов по проекту известного архитектора Владимира Медведева. Архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма представляет собой несколько жилых корпусов, соединенных между собой подвесными переходами-галереями на уровнях второго и пятого этажей, а также изолированные коммунальные блоки.
Ранее сообщалось, что за 69 млн рублей продают старинный дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде.