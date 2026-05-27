Автоюрист Кузин: Нижегородскому «мажору» не светит реальный срок после ДТП

Нижегородский мажор Сергей Корнилов, оказавшийся в центре скандала после ДТП на элитном Mercedes-Benz SL, избежал СИЗО. До суда он будет находится дома под запретом определенных действий. Ему нельзя выходить из дома после девяти вечера, садиться за руль автотранспорта, ходить по барам и ресторанам, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями.
Комментируя решение суда для «Российской газеты» автоюрист Сергей Кузин объяснил, что эта мера лишь кажется мягкой, а на деле она достаточная суровая, и в ней есть свои подводные камни.
«Под арест его отправить в СИЗО нельзя — это будет нарушение большого количества юридических норм, под домашний арест — тоже, потому что он засчитывается в последующем как отбытие наказания. Вынесенная мера — более выгодная для следствия, потому что фигуранту сейчас много чего нельзя, а он все равно что-то нарушит, например, выйдет в интернет, при этом в счет отбытия наказания время, проведенное под запретом определенных действий, потом не идет», — рассказал Сергей Кузин.
Он считает, что молодой человек до суда скорее всего так и останется дома, под вынесенным запретом, хотя может попытаться обжаловать его, но часто, по словам Кузина, суды относятся к таким ходатайствам формально.
Кроме того, эксперт считает, что Сергею Корнилову не светит колония, несмотря на то, что статья, по которой его обвиняют, грозит лишением свободы до двух лет.
«Это невозможно, его не приговорят к реальному сроку. Если бы это был рецидивный состав, он не первый бы раз попадал под уголовную ответственность, то в теории это было бы возможно. По статье идет слишком маленький срок для этого и правоприменительная практика исходит из того, что первое наказание в таких случаях всегда условно. Максимум — это будет две третьих от возможного предела и точно условно», — объяснил Сергей Кузин.
Напомним, 20 мая наследник многомиллионного состояния, 21-летний Сергей Корнилов сел за руль желтого кабриолета Mercedes-Benz SL, вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал, но машины получили механические повреждения. После аварии молодой человек вел себя по-хамски, записывал видео, в котором называл подписчиков нищетой и говорил, что купит новую машину, а за аварию ему ничего не будет.
«Никто не сел. Россия же», — говорил в ролике, выложенном в соцсетях, Корнилов.
Ситуация вызвала общественный резонанс. После этого правоохранители собрали видео с камер наблюдения и завели на нижегородского «мажора» дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Молодого человека задержали вечером 24 мая, на следующий день ему избрали меру пресечения. В суде Корнилов был уже не такой бравый, признал вину и раскаялся в содеянном.