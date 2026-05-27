В Козьем парке Красноармейска в Саратовской области провели субботник

Мероприятие объединило представителей минприроды, районной администрации, сферы образования и других организаций. Участники не только привели в порядок территорию парка, но и высадили новые саженцы. Кроме того, они расчистили русло реки Голый Карамыш. Со дна подняли много мусора, в том числе автомобильные покрышки и другие крупные предметы.