В Козьем парке Красноармейска в Саратовской области провели субботник

Субботник состоялся на территории Козьего парка в городе Красноармейске Саратовской области в ходе акции «Вода России». Инициатива входит в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Мероприятие объединило представителей минприроды, районной администрации, сферы образования и других организаций. Участники не только привели в порядок территорию парка, но и высадили новые саженцы. Кроме того, они расчистили русло реки Голый Карамыш. Со дна подняли много мусора, в том числе автомобильные покрышки и другие крупные предметы.
«Такие мероприятия — это не просто уборка мусора. Это формирование экологической культуры и наглядный пример того, что каждый может внести вклад в сохранение природы. Сегодня мы увидели настоящий пример сплоченности: представители разных организаций объединились ради общего дела», — отметил начальник управления природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Владимир Гончаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.