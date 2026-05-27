Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Козьем парке Красноармейска в Саратовской области провели субботник

Активисты убрали мусор на территории и расчистили русло реки Голый Карамыш.

Источник: Национальные проекты России

Субботник состоялся на территории Козьего парка в городе Красноармейске Саратовской области в ходе акции «Вода России». Инициатива входит в национальный проект «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Мероприятие объединило представителей минприроды, районной администрации, сферы образования и других организаций. Участники не только привели в порядок территорию парка, но и высадили новые саженцы. Кроме того, они расчистили русло реки Голый Карамыш. Со дна подняли много мусора, в том числе автомобильные покрышки и другие крупные предметы.

«Такие мероприятия — это не просто уборка мусора. Это формирование экологической культуры и наглядный пример того, что каждый может внести вклад в сохранение природы. Сегодня мы увидели настоящий пример сплоченности: представители разных организаций объединились ради общего дела», — отметил начальник управления природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Владимир Гончаров.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше