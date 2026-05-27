Прокуратура проверяет арзамасский дом престарелых после смерти женщины

Сотрудники ведомства обратились в суд с данной инициативой.

Источник: Живем в Нижнем

Арзамасская городская прокуратура считает целесообразным приостановить деятельность местного дома престарелых, в котором умерла женщина. С требованием закрыть частное соцучреждение сотрудники ведомства обратились в суд.

В пресс-службе прокуратуры пояснили, что по факту оказания небезопасных услуг в доме престарелых Арзамаса проводится проверка. В учреждении были выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми. Именно это обстоятельство и могло послужить причиной гибели женщины.

Работники прокуратуры взаимодействуют со специалистами других контролирующих органов, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение прав других граждан, оказавшихся в этом доме престарелых.

Ранее стало известно, что доклад о смерти нижегородки в арзамасском частном пансионате для пожилых представят главному следователю России Александру Бастрыкину.