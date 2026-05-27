Скрытую жизнь вальдшнепа сняли в Воронежском заповеднике

В Воронежском заповеднике исследователям удалось зафиксировать процесс гнездования вальдшнепа, лесной птицы, известной своим скрытным образом жизни. Чтобы изучить гнездовую жизнь этого малоизученного вида, орнитологи установили фоторегистратор неподалеку от гнезда. Самка возобновила насиживание кладку еще на 9 дней (полный период высиживания составляет 20−24 дня). Время от времени она покидала гнездо для поиска пищи.

22 апреля 2026 года, в дубовом лесу, на возвышенности у маленького ручья, было найдено гнездо этой птицы. Оно оказалось углублением в земле, выстланным сухими листьями дуба. Самка, притаившаяся в гнезде, насиживала 4 яйца. Когда ее случайно спугнули, она взлетела почти из-под ног человека.

Птенцы появились на свет 1 мая и уже через несколько часов вместе с матерью покинули место гнездования.

Питание вальдшнепа состоит преимущественно из беспозвоночных, которые обитают в почве, лесной подстилке и на ее поверхности. К ним относятся дождевые черви, различные насекомые и их личинки, а также пауки. Длинный клюв, оснащенный нервными окончаниями на конце, помогает птице эффективно находить корм, погружая его в лесную подстилку и почву. Также в рацион вальдшнепа в небольших количествах входят растительные корма, такие как корешки, ягоды и семена диких и культурных растений.

Исследование проводили главный научный сотрудник П. Д. Венгеров и инженер-метеоролог В. С. Шевченко.