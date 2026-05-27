Скрытую жизнь вальдшнепа сняли в Воронежском заповеднике

Питание вальдшнепа состоит преимущественно из беспозвоночных, которые обитают в почве, лесной подстилке и на ее поверхности. К ним относятся дождевые черви, различные насекомые и их личинки, а также пауки. Длинный клюв, оснащенный нервными окончаниями на конце, помогает птице эффективно находить корм, погружая его в лесную подстилку и почву. Также в рацион вальдшнепа в небольших количествах входят растительные корма, такие как корешки, ягоды и семена диких и культурных растений.