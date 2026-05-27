Скрытую жизнь вальдшнепа сняли в Воронежском заповеднике

В Воронежском заповеднике исследователям удалось зафиксировать процесс гнездования вальдшнепа, лесной птицы, известной своим скрытным образом жизни.
22 апреля 2026 года, в дубовом лесу, на возвышенности у маленького ручья, было найдено гнездо этой птицы. Оно оказалось углублением в земле, выстланным сухими листьями дуба. Самка, притаившаяся в гнезде, насиживала 4 яйца. Когда ее случайно спугнули, она взлетела почти из-под ног человека.
Чтобы изучить гнездовую жизнь этого малоизученного вида, орнитологи установили фоторегистратор неподалеку от гнезда. Самка возобновила насиживание кладку еще на 9 дней (полный период высиживания составляет 20−24 дня). Время от времени она покидала гнездо для поиска пищи.
Птенцы появились на свет 1 мая и уже через несколько часов вместе с матерью покинули место гнездования.
Питание вальдшнепа состоит преимущественно из беспозвоночных, которые обитают в почве, лесной подстилке и на ее поверхности. К ним относятся дождевые черви, различные насекомые и их личинки, а также пауки. Длинный клюв, оснащенный нервными окончаниями на конце, помогает птице эффективно находить корм, погружая его в лесную подстилку и почву. Также в рацион вальдшнепа в небольших количествах входят растительные корма, такие как корешки, ягоды и семена диких и культурных растений.
Исследование проводили главный научный сотрудник П. Д. Венгеров и инженер-метеоролог В. С. Шевченко.