Полиция провела рейд на Центральном рынке в Ростове

В рамках операции «Путина‑2026» сотрудники полиции совместно с представителями Россельхознадзора, ветеринарного управления и Роспотребнадзора провели рейд на Центральном рынке Ростова‑на‑Дону. Об этом сообщили в пресс‑службе донского Главка.
В ходе проверки в торговых павильонах было изъято более 37 кг рыбной продукции без ветеринарных документов и 37,5 кг вяленой рыбы — из‑за нарушения температурного режима и санитарных норм.
По результатам рейда возбуждены два административных дела. Кроме того, специалисты отобрали десять проб для микробиологического исследования.