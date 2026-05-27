Открылся сад-трансформер на Синем мосту

Источник: Комсомольская правда

На Синем мосту у Мариинского дворца появилась новая зеленая зона. Она тянется почти до Исаакиевского собора и памятника Николаю Первому. Проект обошелся в 85 млн рублей.

Растения высадили в кадки, чтобы не повреждать историческую мостовую и не трогать культурный слой. Такой формат позволяет создавать временные сады прямо в центре города. Осенью деревья и кустарники пересадят в парки и скверы на постоянное место.

— Всего сад создают более 300 деревьев, почти 1,3 тысячи кустарников и около 19 тысяч цветов. Среди них туи, липы, декоративные яблони, сирень, лаванда, розы и гортензии, — рассказали в пресс-службе Смольного.

Для горожан запустили бесплатные экскурсии. Первая прошла 27 мая в день открытия, дальше их будут проводить каждую пятницу. Гостям расскажут об истории городских садов Петербурга и окружающих достопримечательностях.

Первый сад-трансформер появился на этом месте в 2023 году и быстро стал популярной фотолокацией. Пик цветения в этом году ожидается к концу июня. Такие же временные сады будут все лето радовать местных жителей на улицах Марата и Стремянной, на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.