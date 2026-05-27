В Красноярском крае с 1 июня начнется сезон сплавов по Мане

В Красноярском крае с 1 июня традиционно начинается рекреационный период на водоемах. Одним из самых популярных мест для сплавов остается река Мана.
Мана является правым притоком Енисея. Ее длина составляет 475 км, а площадь водного бассейна — 9300 кв. км. Самый востребованный маршрут проходит от поселка Береть до Усть-Маны. Обычно сплав по нему занимает 2−2,5 дня. По пути туристы проходят рядом с двумя особо охраняемыми природными территориями: национальным парком «Красноярские Столбы» и заказником краевого значения «Красноярский».
Летом на Мане можно увидеть надувные лодки, плоты, катамараны, байдарки, сапборды и пакрафты. Также для опытных туристов интерес представляют верхманские пороги. В зависимости от уровня воды их сложность оценивается от III до V категории.
Большинство туристических стоянок находится на левом берегу реки, в границах заказника «Красноярский». Там действует режим особой охраны, который обязаны соблюдать все отдыхающие.
Специалисты напоминают, что после сплавов туристы нередко оставляют мусор на берегах. Загрязнение территории заказника считается нарушением режима особой охраны и наносит вред природным комплексам.
Жителей и гостей края просят забирать отходы с собой и бережно относиться к берегам Маны.