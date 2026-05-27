В Красноярском крае с 1 июня начнется сезон сплавов по Мане

Мана является правым притоком Енисея. Ее длина составляет 475 км, а площадь водного бассейна — 9300 кв. км. Самый востребованный маршрут проходит от поселка Береть до Усть-Маны. Обычно сплав по нему занимает 2−2,5 дня. По пути туристы проходят рядом с двумя особо охраняемыми природными территориями: национальным парком «Красноярские Столбы» и заказником краевого значения «Красноярский».